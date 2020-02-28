ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тепло та малохмарно: прогноз на вихідні

Новини » Суспільство     28.02.2020 - 14:37
Тепло та малохмарно: прогноз на вихідні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень температура місцями підніметься до +11

На вихідних погода в Україні буде переважно малохмарною та теплою, повітря місцями прогріється до +11. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 29 лютого

Останній день лютого відзначиться сприятливою малохмарною погодою на всій території країни. У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +9 градусів, у південних та південно-східних областях термометри покажуть до +11.

Вночі температура повітря в середньому буде в межах 0...-4 градусів, на півдні стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +3.

Тепло та малохмарно: прогноз на вихідні

Прогноз на 1 березня

Перший день весни принесе незначні дощі у Львівську, Волинську та Закарпатську області. Температура повітря коливатиметься від +6 до +9 на майже всій території країни. У південних, Закарпатській та Івано-Франківській областях термометри покажуть до +10...+11 градусів.

Вночі похолодає у всіх областях. Синоптики прогнозують нічну температуру в межах 0...-4 градусів.

Тепло та малохмарно: прогноз на вихідні

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди у деяких областях України сьогодні, 28 лютого. У Херсонській та Запорізькій областях пориви вітру вночі можуть досягти 24 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

У Карпатах оголосили 3 рівень лавинної небезпеки В Україні оголосили штормове попередження через пориви вітру
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся