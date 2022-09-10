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Актуальна карта війни в Україні: як змінилася ситуація за день

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Харківська область, Субота 10 вересня 2022 20:55
Актуальна карта війни в Україні: як змінилася ситуація за день Фото: оприлюднено нову карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові продовжують деокупувати населені пункти в Харківській області. Протягом дня від російських солдатів було звільнено село Мартове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Deepstatemap.

За даними карти, бійці Збройних сил України досягли успіху в просуванні до міста Вовчанськ, який знаходиться на відстані менше 10 кілометрів від кордону з Росією.

Зокрема, були звільнені село Мартове та населені пункти, які знаходяться поблизу.

Актуальна карта війни в Україні: як змінилася ситуація за деньКарта війни станом на 18:23 (скріншот)

Варто відзначити, що ще сьогодні, 10 вересня, вдень ця територія, за даними карти, перебувала під контролем російських військ.

Актуальна карта війни в Україні: як змінилася ситуація за деньКарта війни станом на 12:29 (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Куп'янськ Харківської області звільнили від російських окупантів. ЗСУ взяли місто під свій контроль і опублікували відповідне фото з українським прапором.

Також ми писали, що глава офісу президента Андрій Єрмак показав перше фото зі звільненого Ізюма Харківської області.

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Харків Війна Росії проти України
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