Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: що змінилося

Згідно з даними британської розвідки, окупанти ведуть наступ на трьох напрямках - у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У той же час бої тривають в районі Ізюма, де українські сили намагаються контратакувати ворога.

На Південному фронті ситуація не змінилася. Збройні сили України намагаються наступати на двох напрямках - з південно-східної частини Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.

Крім того, ЗСУ завдають точних ударів по тилових позиціях російських військ у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.