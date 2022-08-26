Актуальна карта війни в Україні від британської розвідки: що змінилося

Британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні на п'ятницю, 26 серпня. Російські війська продовжують атакувати позиції ЗСУ на декількох напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.
Згідно з даними британської розвідки, окупанти ведуть наступ на трьох напрямках - у Харківській, Луганській та Донецькій областях. У той же час бої тривають в районі Ізюма, де українські сили намагаються контратакувати ворога.
На Південному фронті ситуація не змінилася. Збройні сили України намагаються наступати на двох напрямках - з південно-східної частини Миколаївської області та вздовж правого берега Дніпра.
Крім того, ЗСУ завдають точних ударів по тилових позиціях російських військ у Херсонській, Луганській та Донецькій областях.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, російський президент Володимир Путін видав указ про збільшення чисельності російських збройних сил, оскільки очікує затяжної війни в Україні.
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