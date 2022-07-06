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Актуальна карта бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах

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Україна, Середа 06 липня 2022 12:26
Актуальна карта бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах Фото: ЗСУ стримують наступ окупантів на Донбасі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують стримувати російський наступ на сході та півдні країни. Однак окупаційні війська мають невеликі успіхи на деяких ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap.

Актуальна карта бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах

Згідно з даними карти, російська армія має намір найближчим часом вийти на адміністративний кордон Луганської області, оскільки ЗСУ покинули Лисичанськ. Проте українські захисники стримують наступ на всій лінії фронту на Донбасі і не дають ворогові просунутися далі.

Крім того, російська армія посилює обстріли в Харківській і Запорізькій областях. Окупанти б'ють по інфраструктурних об'єктах і житлових будинках.

У Херсонській і Миколаївській областях українські військові продовжують вести контратаки, відкидаючи противника.

На півночі України російські війська обстрілюють прикордонні райони, використовуючи артилерію та авіацію. Також залишається загроза ракетних ударів на всій території країни.

Нагадаємо, вчора ввечері українські сили протиповітряної оборони збили три російські ракети, які були запущені з акваторії Чорного моря.

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