Актуальна карта бойових дій в Україні: що відбувається на фронтах

Українські захисники продовжують стримувати російський наступ на сході та півдні країни. Однак окупаційні війська мають невеликі успіхи на деяких ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій Liveuamap .

Згідно з даними карти, російська армія має намір найближчим часом вийти на адміністративний кордон Луганської області, оскільки ЗСУ покинули Лисичанськ. Проте українські захисники стримують наступ на всій лінії фронту на Донбасі і не дають ворогові просунутися далі.

Крім того, російська армія посилює обстріли в Харківській і Запорізькій областях. Окупанти б'ють по інфраструктурних об'єктах і житлових будинках.

У Херсонській і Миколаївській областях українські військові продовжують вести контратаки, відкидаючи противника.

На півночі України російські війська обстрілюють прикордонні райони, використовуючи артилерію та авіацію. Також залишається загроза ракетних ударів на всій території країни.