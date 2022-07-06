Актуальная карта боевых действий в Украине: что происходит на фронтах
Украинские защитники продолжают сдерживать российское наступление на востоке и юге страны. Однако оккупационные войска имеют небольшие успехи на некоторых участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий Liveuamap.
Согласно данным карты, российская армия намерена в ближайшее время выйти на административную границу Луганской области, поскольку ВСУ покинули Лисичанск. Однако украинские защитники сдерживают наступление на всей линии фронта на Донбассе и не дают врагу продвинуться дальше.
Кроме того, российская армия усиливает обстрелы в Харьковской и Запорожской областях. Оккупанты бьют по инфраструктурным объектам и жилым домам.
В Херсонской и Николаевской областях украинские военные продолжают вести контратаки, отбрасывая противника.
На севере Украины российские войска обстреливают приграничные районы, используя артиллерию и авиацию. Также остается угроза ракетных ударов на всей территории страны.
Напомним, вчера вечером украинские силы противовоздушной обороны сбили три российские ракеты, которые были запущены из акватории Черного моря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.