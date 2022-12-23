Актуальная карта войны от британской разведки: что происходит на фронте

Ситуация на украинском фронте по состоянию на 23 декабря остается стабильной. При этом на восточном направлении продолжаются ожесточенные бои.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным британской разведки, россияне пытаются прорвать позиции ВСУ на трех направлениях - в Донецкой и Луганской областях. Бои продолжаются в районе Сватово, Кременной и Бахмута. В последнем населенном пункте ситуация более напряженная.
На остальных участках фронта бои стабилизировались. В Запорожской и Херсонской областях украинские бойцы продолжают наносить точные удары по транспортным артериям и скоплениям вражеских войск.
Напомним, ранее в НАТО заявили, что Россия надеется заморозить войну против Украины и не ищет мира. Страна-агрессор хочет выиграть время, чтобы перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению.
При этом, по данным ISW, оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ на левом берегу Днепра и в Крыму.
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