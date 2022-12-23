Актуальна карта війни від британської розвідки: що відбувається на фронті

Ситуація на українському фронті станом на 23 грудня залишається стабільною. При цьому на східному напрямі продовжуються запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, росіяни намагаються прорвати позиції ЗСУ на трьох напрямках – у Донецькій та Луганській областях. Бої тривають у районі Сватового, Кремінної та Бахмута. В останньому населеному пункті ситуація більш напружена. На решті дільниць фронту бої стабілізувалися. У Запорізькій та Херсонській областях українські бійці продовжують завдавати точних ударів по транспортним артеріям та скупченням ворожих військ.