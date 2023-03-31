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Актуальная карта войны в Украине: данные британской разведки

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Украина, Пятница 31 марта 2023 15:59
Актуальная карта войны в Украине: данные британской разведки Фото: британская разведка обновила карту боевых действий в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают удерживать оборону на востоке нашего государства. Российские войска пытаются продвинуться вглубь Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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Актуальная карта войны в Украине: данные британской разведки

Российские оккупанты не оставили планов захватить всю Донецкую и Луганскую области. На востоке идут самые ожесточенные бои. Эпицентром остается Бахмут, где бои продолжаются в городе и на окрестностях.

По данным британской карты, войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях. В частности, на Бахмутском и Лиманском, а также в районе Авдеевки. Пока значительное продвижение врага не зафиксировано.

На других направлениях продолжаются локальные столкновения, однако ситуация стабильна. Оккупанты также обстреливают мирные населенные пункты вдоль всей линии фронта.

Напомним, по данным аналитиков ISW, темпы наступления оккупантов на востоке снижаются, а ВСУ удалось избежать окружения Бахмута.

При этом в Минобороны отмечают, что бои за Бахмут стали самыми дорогими для россиян за все время полномасштабной войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что важно удержать Бахмут, чтобы Кремль не использовал эту "победу" для давления на Украину.

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