Актуальная карта войны в Украине: данные британской разведки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

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Российские оккупанты не оставили планов захватить всю Донецкую и Луганскую области. На востоке идут самые ожесточенные бои. Эпицентром остается Бахмут, где бои продолжаются в городе и на окрестностях.

По данным британской карты, войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях. В частности, на Бахмутском и Лиманском, а также в районе Авдеевки. Пока значительное продвижение врага не зафиксировано.

На других направлениях продолжаются локальные столкновения, однако ситуация стабильна. Оккупанты также обстреливают мирные населенные пункты вдоль всей линии фронта.

Напомним, по данным аналитиков ISW, темпы наступления оккупантов на востоке снижаются, а ВСУ удалось избежать окружения Бахмута.

При этом в Минобороны отмечают, что бои за Бахмут стали самыми дорогими для россиян за все время полномасштабной войны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что важно удержать Бахмут, чтобы Кремль не использовал эту "победу" для давления на Украину.