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Актуальна карта війни в України: дані британської розвідки

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Україна, П'ятниця 31 березня 2023 15:59
Актуальна карта війни в України: дані британської розвідки Фото: британська розвідка оновила карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують утримувати оборону на сході нашої держави. Російські війська намагаються просунутися углиб Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

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Актуальна карта війни в України: дані британської розвідки

Російські окупанти не полишили планів захопити всю Донецьку та Луганську області. На сході точаться найзапекліші бої. Епіцентром залишається Бахмут, де бої тривають у місті та на околицях.

За даними британської карти, війська РФ атакують відразу на декількох напрямках. Зокрема, на Бахмутському та Лиманському, а також у районі Авдіївки. Наразі значного просування ворога не зафіксовано.

На інших напрямках тривають локальні зіткнення, проте ситуацію стабільна. Окупанти також обстрілюють мирні населені пункти вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, темпи наступу окупантів на сході знижуються, а ЗСУ вдалося уникнути оточення Бахмута.

При цьому у Міноборони наголошують, що бої за Бахмут стали найдорожчими для росіян за весь час повномасштабної війни.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський пояснив, що важливо втримати Бахмут, аби Кремль не використав цю "перемогу" для тиску на Україну.

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