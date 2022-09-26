Актуальная карта боевых действий на 26 сентября: данные британской разведки

Украинские военные продолжают отбивать атаки врага на востоке и юге. Подразделения ВСУ устанавливают огневой контроль над логистическими путями оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

В то же время, на юге Украины оккупационные силы обстреливают из тяжелого вооружения всю линию фронта. ВСУ держат под огневым контролем главные пути в Херсонской области, чтобы россияне не смогли восстановить логистику.

На востоке оккупанты усиливают штурмы, чтобы прорвать оборону ВСУ. Российская армия обстреливает населенные пункты. По данным карты, украинские войска пытаются вытеснить врага возле Лимана. Бои продолжают вблизи реки Оскол в Харьковской области.

По данным британской разведки, самые активные бои идут на Донбассе, а также в южных областях.

Напомним, в Воздушных силах заявили, что оккупанты вместо ракет начали использовать иранские дроны-камикадзе. ВСУ разрабатывают новые методы борьбы с ними.

По данным Генштаба, украинские защитники за минувшие сутки уничтожили 500 оккупантов. С февраля Россия уже потеряла более 57 тысяч своих военных.

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