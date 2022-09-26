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Актуальна карта бойових дій на 26 вересня: дані британської розвідки

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Україна, Понеділок 26 вересня 2022 13:58
Актуальна карта бойових дій на 26 вересня: дані британської розвідки Фото: ЗСУ відбивають атаки на Донбасі та намагаються просунутися біля Лимана (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують відбивати атаки ворога на сході та півдні. Підрозділи ЗСУ встановлюють вогневий контроль над логістичними шляхами окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії в Twitter.

За даними британської розвідки, найактивніші бої точаться на Донбасі, а також у південних областях.

Актуальна карта бойових дій на 26 вересня: дані британської розвідки

На сході окупанти посилюють штурми, щоб прорвати оборону ЗСУ. Російська армія обстрілює населені пункти. За даними карти, українські війська намагаються витіснити ворога біля Лиману. Бої продовжують поблизу річки Оскіл у Харківській області.

Водночас на півдні України окупаційні сили обстрілюють з важкого озброєння всю лінію фронту. ЗСУ тримають під вогневим контролем головні шляхи у Херсонській області, щоб росіяни не змогли відновити логістику.

Нагадаємо, у Повітряних силах заявили, що окупанти замість ракет почали використовувати іранські дрони-камікадзе. ЗСУ розробляють нові методи боротьби з ними.

За даними Генштабу, українські захисники за минулу добу знищили 500 окупантів. З лютого Росія вже втратила понад 57 тисяч своїх військових.

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