У ряді міст Німеччини пройшли акції коронаскептиків. У Дрездені були зіткнення
У декількох містах Німеччини в суботу вдень пройшли акції коронаскептиків і противників карантинних обмежень. У Дрездені були зафіксовані зіткнення.
Про це повідомляє агентство DPA.
У Дрездені на вулиці вийшли кілька сотень прихильників руху Querdenken. Воно об'єднує коронаскептіков, вкрай правих і антівакцінаторов. Багато вийшли без масок з гаслами "Пандемія закінчилася" і подібними.
„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc— julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021
За інформацією Bild, на даній акції уже відбулися зіткнення.
У Штутгарті сотні активістів вийшли з гаслами "З нас вистачить". За даними правоохоронців, кількість учасників суттєво перевищувало заявлені 750 осіб. Понад 80% учасників мітингу були без масок.
Крім того, акція з декількох тисяч людей почала збиратися у Мюнхені перед парламентом Баварії. Однак поліція її припинила.
Polonaise am Marienplatz und bislang keinerlei Eingreifen der @PolizeiMuenchen #muc1303 #muc1303 pic.twitter.com/exTcp89gkc— Endstation Rechts. (@ER_Bayern) March 13, 2021
"Поліція припинила демонстрацію, оскільки учасники не дотримувалися необхідні вимоги", - заявили правоохоронці.
Про затриманих або постраждалих не повідомляється.
У Дюссельдорфі на протест вийшли близько 2 тисяч людей, їх додатково супроводжували близько 100 автомобілів.
Нагадаємо, на початку березня в столиці Австрії Відні поліція склала протоколи про адміністративні порушення щодо 3 тисяч учасників акції проти карантинних обмежень. В результаті дій протестуючих були поранені чотири силовики.
Як писало РБК-Україна, в столиці Австрії Відні тисячі людей вийшли на мітинг проти карантинних обмежень 6 березня.