У ряді міст Німеччини пройшли акції коронаскептиків. У Дрездені були зіткнення

У декількох містах Німеччини в суботу вдень пройшли акції коронаскептиків і противників карантинних обмежень. У Дрездені були зафіксовані зіткнення.

Про це повідомляє агентство DPA.

У Дрездені на вулиці вийшли кілька сотень прихильників руху Querdenken. Воно об'єднує коронаскептіков, вкрай правих і антівакцінаторов. Багато вийшли без масок з гаслами "Пандемія закінчилася" і подібними.

„Wir sind friedlich was seid ihr?“ - Ein weiteres Video aus #Dresden zeigt, wie „Querdenker“ gezielt Polizisten angreifen. #dd1303 pic.twitter.com/marsbRAvjc — julius geiler (@glr_berlin) March 13, 2021

За інформацією Bild, на даній акції уже відбулися зіткнення.

У Штутгарті сотні активістів вийшли з гаслами "З нас вистачить". За даними правоохоронців, кількість учасників суттєво перевищувало заявлені 750 осіб. Понад 80% учасників мітингу були без масок.

Крім того, акція з декількох тисяч людей почала збиратися у Мюнхені перед парламентом Баварії. Однак поліція її припинила.

"Поліція припинила демонстрацію, оскільки учасники не дотримувалися необхідні вимоги", - заявили правоохоронці.

Про затриманих або постраждалих не повідомляється.

У Дюссельдорфі на протест вийшли близько 2 тисяч людей, їх додатково супроводжували близько 100 автомобілів.