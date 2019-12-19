Акція проти ринку землі перекрила міжнародну трасу у Рівненській області

У Рівненській області з 11:30 на трасі Київ-Чоп у районі села Федорівка Гощанського району перекрили рух протестуючі проти ухвалення ринку землі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA: Рівне.

Люди на місці називають себе представниками Всеукраїнської аграрної ради.

"Кажуть, що таким чином хочуть закликати владу дослухатись до їхньої позиції, а саме - щодо необхідності поетапного запуску ринку землі та зниження концентрації земель в одні руки до п'яти тисяч гектарів", - йдеться в повідомленні.

Подібні акції сьогодні були заплановані також в Черкаській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Вінницькій та Запорізькій областях.

Нагадаємо, вчора в Одеській області аграрії, протестуючі проти ухвалення закону про ринок землі, перекрили пункт пропуску "Кучурган".

Напередодні під будівлею Верховної ради на акції проти відкриття ринку землі в зіткненнях постраждали десятки людей.

РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський запропонував в рамках відкриття ринку землі знизити концентрацію її в одних руках до 10 тис. гектарів.