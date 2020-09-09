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Акція на підтримку Колеснікової: силовики затримали понад 10 жінок

Мінськ, Середа 09 вересня 2020 21:02
Акція на підтримку Колеснікової: силовики затримали понад 10 жінок
Фото: силовики затримують учасниць акції (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

У Мінську силовики затримали понад 10 учасниць жіночої акції на підтримку арештованої опозиціонерки Марії Колеснікової. Затримання відбувалися поблизу торгового центру "На Немизі".

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За останніми даними правозахисників, сьогодні силовики затримали щонайменше 13 жінок.

Затримали Басю та Христину Пучинських, Єлизавету Гвардзеєнко, Марію Петражицьку, Христину Курчанкову, Марту Щербакову, Марину Далматову, Ксенію Бігун, Олесю Олексійчук, Уляну Шелікову, Уляну та Людмилу Шишкових та Варвару Івчик.

Фото: силовики затримують учасниць акції (tut.by)

Нагадаємо, сьогодні у Мінську на вулицю вийшли декілька десятків жінок, щоб підтримати арештовану опозиціонерку Колеснікову. Майже відразу після початку акції силовики почали проводити затримання. Спочатку було відомо про двох затриманих.

Зазначимо, Колеснікову підозрюють у спробі захоплення влади в Білорусі.

За словами батька опозиціонерки, Колесніковій загрожує покарання у вигляді позбавлення волі.

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