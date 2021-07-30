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Двох учасників заворушень на Банковій затримали. Їм загрожує арешт

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П'ятниця 30 липня 2021 17:15
Двох учасників заворушень на Банковій затримали. Їм загрожує арешт Фото: двох учасників заворушень на Банковій затримали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю, 30 липня, на мітингу під Офісом президента правоохоронці затримали двох учасників. Тепер їм загрожує арешт до 15 діб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

"Під час проведення мітингу біля офісу президента України двоє учасників вчинили словесний конфлікт і нецензурно висловлювалися в бік правоохоронців та інших громадян. На зауваження припинити порушення громадського порядку молодики не реагували", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські затримали порушників, після чого їх доставили в Печерське управління поліції для встановлення особистих даних.

"Зловмисниками виявилися уродженці Житомирської області, 1979 і 1982 народження.

Правоохоронці склали на них протоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) кодексу України Про адміністративні правопорушення. Їм загрожує до п'ятнадцяти діб адміністративного арешту.

Двох учасників заворушень на Банковій затримали. Їм загрожує арешт

Фото: двох учасників заворушень на Банковій затримали (kyiv.npu.gov.ua)

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Офіс президента стычки
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