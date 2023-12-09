RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина и Эстония будут строить роботизированные оборонные системы нового поколения

Фото: Украина и Эстония будут совместно производить роботизированные машины THeMIS Combat (milremrobotics.com)
Автор: РБК-Украина

Акционерное общество "Укроборонпром" и эстонский производитель роботизированных платформ Milrem Robotics подписали соглашение о запуске создания многодоменных роботизированных оборонных систем нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Milrem Robotics.

Отмечается, что Соглашение было подписано во время Первого международного форума оборонных индустрий DFNC1, который прошел в Киеве еще 29 сентября.

Первый шаг в рамках соглашения - налаживание стратегического сотрудничества с целью определения потребностей Сил обороны Украины, а также способов использования роботизированных платформ на поле боя. Позже в эстонской компании будут интегрировать боевой опыт наших военных в уже имеющиеся в активе Milrem Robotics системы, а также и создавать новые изделия.

К процессу будут привлечены украинские производители оборонной продукции. Среди адаптированных для платформ эстонского производителя средств, отмечаются варианты с системами вооружения, радиоэлектронной борьбы, а также комплексы разминирования.

Беспилотники и колесные роботизированные машины

В Milrem Robotics рассматривают также возможность производства ряда различных беспилотных платформ эстонского производителя в Украине, а также инженерного сотрудничества в разработке колесной боевой роботизированной машины.

Среди платформ эстонцы прежде всего называют THeMIS Combat - машину огневой поддержки, которая может быть оснащена пулеметом, 40-мм гранатометами, 30-мм автоматическими пушками или противотанковыми ракетными комплексами.

Кроме того, упоминается инженерная версия машины (Combat Engineering), предназначенная для обнаружения мин и разминирования, а также вариант роботизированной платформы для медицинской эвакуации (CASEVAC).

Также кроме платформы THeMIS, в активе эстонской компании существует боевая платформа Type-X, которая может быть оснащена пушками различных калибров (включая 50-мм) или пусковой установкой барражирующих боеприпасов.

Поставки эстонских боевых машин в Украину

В сентябре 2022 года в Украину прибыла партия изготовленных Milrem Robotics беспилотных гусеничных бронетранспортеров THeMIS. Всего Эстония поставила нашей стране 15 единиц этих машин.

Впоследствии Milrem Robotics и немецкая оборонная компания Krauss-Maffei Wegmann (KMW) подписали контракт на поставку в Украину 14 беспилотных наземных аппаратов (UGV) THeMIS.

В июне 2023 года Германия передала Украине семь гусеничных беспилотных платформ THeMIS для защиты от российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияВойна России против Украины