Акционеры Tesla планируют выплатить Маску триллион долларов, но есть условия

По информации компании, более 75% присутствующих на ежегодном собрании акций проголосовали за пакет, предусматривающий до 423,7 млн дополнительных акций Tesla в течение следующих 10 лет.

Маск получит триллион, но есть условия

Гендиректор Tesla не получает фиксированной зарплаты. Стоимость акций по новому пакету может достичь 1 трлн долларов, если компания достигнет рыночной капитализации в 8,5 трлн долларов и выполнит ряд операционных и финансовых целей.

Вознаграждение будет распределяться на 12 равных траншей, а получение полного пакета эквивалентно 275 млн долларов в день - самый большой бонус в истории руководителей компаний.

Для выполнения условий пакета акции Tesla должны вырасти на 466% от текущего уровня, что примерно на 70% выше, чем у самой ценной компании мира, Nvidia, которая на прошлой неделе достигла капитализации 5 трлн долларов. По данным Bloomberg, состояние Маска оценивается в 473 млрд долларов, в основном благодаря долям в Tesla, SpaceX и xAI.

Маск подчеркнул, что пакет нужен не для увеличения личного богатства, а для обеспечения контроля над компанией:

"Это не значит, что я собираюсь тратить деньги. Нужно обеспечить достаточный контроль над голосами, чтобы иметь сильное влияние, но не настолько большое, чтобы меня не могли уволить, если я сойду с ума". - заявил Маск.

Tesla переживает кризис

В то же время компания Tesla переживает непростой год: продажи и прибыли снизились в первом полугодии, а компания может потерять миллиарды долларов из-за сокращения государственной поддержки электромобилей в США.

Маск и руководство компании делают ставку на робототехнику и искусственный интеллект, планируя запуск беспилотных автомобилей, парка "роботакси" и человекоподобных роботов. Маск считает, что роботы станут больше автомобильного бизнеса Tesla и любого другого бизнеса:

"Это будет самый большой продукт всех времен. Каждый человек на Земле захочет иметь собственного персонального R2D2 или C3PO", - сообщил миллиардер.

Однако эти продукты пока находятся в разработке, поэтому даже после одобрения пакета нет гарантии, что Маск получит все потенциальные сотни миллионов акций. Для этого ему придется решить текущие проблемы Tesla и выполнить большие обещания на будущее.