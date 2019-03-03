Акція біля будинку Гладковских: активісти кидають петарди

Активісти палять фаєри і вимагають заарештувати Гладковских

Активисты зажгли файера и забросали усадьбу Гладковских петардами. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.

Сообщается, что активисты обрисовали забор усадьбы Гладковских надписями "Мародеры" и обклеили листовками "Свинарчуков Порошенка за решетку".

Так, под дом семьи первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука) пришло около полутысячи человек.

Активисты требуют арестовать фигурантов дела о разворовывании средств госконцерна "Укроборонпрома".

На территории проведения акции находятся несколько сотен силовиков. Неподалеку дежурят машины пожарных, скорой помощи и автозаки.

Напомним, сегодня, 3 марта, началась акция националистов возле усадьбы первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына Игоря в поселке Козин под Киевом.

Ранее журналисты программы "Наші гроші" выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

По данным журналистского расследования, люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. Так, Игорь Гладковский организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские предприятия переплачивали за это в несколько раз.