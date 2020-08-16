Акції проти Лукашенка проходять по всій Білорусі

Протести в Білорусі 16 серпня проходять у всіх великих містах країни. Чисельність учасників акцій йде на сотні тисяч.

Про це повідомляє "Белсат".

Повідомляється, що в Гродно число учасників протесту перевищило 40 тисяч. Наступна акція запланована на 19:00 17 серпня. У Бресті багатотисячний мітинг відбувся на площі Леніна, в Пінську на центральній площі зібралися близько 20 тисяч осіб, демонстранти розгорнули 109-метровий прапор.

Також кілька тисяч людей на площі в Молодечно, в Бобруйську колона демонстрантів під червоно-білими прапорами пройшла через все місто. У Могилеві на акції вийшли близько 15 тисяч осіб, масові протести пройшли в Гомелі і Вітебську.

Фото: протести в Білорусі (belsat.eu)

Зазначимо, у ці хвилини в Мінську проходить наймасовіший протест в історії країни. За деякими оцінками, до центру міста прийшли близько 200 тисяч людей. На даний момент протестують біля Будинку уряду і головної будівлі КДБ.

Докладніше про ситуацію з протестами у Мінську читайте в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, сьогодні у Мінську пройшов мітинг прихильників діючої влади; за даними місцевих ЗМІ, на нього звозили бюджетників з усіх регіонів.