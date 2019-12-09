Акції під Офісом президента проходять мирно, - поліція

Фото: акції в Києві (facebook.com/UA.KyivPolice)

Наразі на Банковій залишаються 800 людей

Правоохоронці не зафіксували порушень громадського порядку на акціях під Офісом президента України в Києві, присвяченій нормандській зустрічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що акції під Офісом президента тривають вже другий день. Наразі у заходах беруть участь близько 800 осіб.

"На даний час ситуація спокійна, порушень громадського порядку не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

На місці чергують військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, поліція.

Нагадаємо, вдень у неділю, 8 грудня, в Києві на Майдані Незалежності відбулося віче "Червоні лінії". Кількість учасників акції варіювалася від орієнтовно 5 тис. на початку до майже 15 тис. осіб в кінці заходу. Крім того, аналогічні акції пройшли в інших містах України.

Після цього активісти перемістилися на Банкову під стіни Офісу президента. Туди прийшло близько 2 тис. осіб.

Акції в Києві заявлені на 8-9 грудня. На ці дні поліція посилила парулюванн в центрі міста.