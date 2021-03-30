Вертоліт та 1 млн доларів готівкою: мер Дніпра опублікував декларацію

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував щорічну декларацію. На посаді голови міської ради він заробив 368 615 гривень за минулий рік.

У декларації вказано, що Філатов у Дніпрі має квартиру площею 279, 6 кв.м., його дружина Марина Філатова володіє квартирами у Києві, площа якої становить 212,5 кв.м, та в Дніпрі.

На Філатова записаний житловий будинок з господарчими будівлями і спорудами площею 1395 кв.м., який знаходиться у селі Підгородне. Його дружина володіє двома земельними ділянками, площею 1378 та 442 кв.м, а мер Дніпра чотирьма земельними ділянками.

Сім'я має 10 паркульваних місць. Філатов вказав у декларації автомобілі Мерседес S600L 2012, Jaguar XJS Convert 1989, Mercedes-Benz 200 1969, Dodge RAM 2008. Також меру належать два мотоцикла (Triumph Scrambler 2006 та Honda XR250 1999).

Його дружині належать Porsche Panamera 2012, Porsche Cayenne 2008, Porsche Carrera 911 2007. У сім'ї є гідроцикл, вертоліт Eurocopter AS350B2 2007 та парусно-моторне судно "Русич".

Філатов володіє акціями в "Тернопільобленерго", ПАТ "ІВП "ЕНЕРГІЯ", "Львівобленерго", "Полтаваоблнерго", "Чернігівобленерго", ВАТ "Обленерговидобудування".

Філатов у декларації вказав, що на посаді мера Дніпра за минулий рік отримав 368 615 гривень, від надання приміщень в оренду - майже 994 тисяч гривень. Його дружина від зайняття підприємницькою діяльністю заробила 926,3 тисяч гривень за минулий рік і від надання майна в оренду - 660 тисяч гривень.

Від публічного акціонерного товариства "Інжинірінгово-виробниче підприємство "Енергія" Філатов отримав 9 513 913 гривень дивідендів. У мера Дніпра готівкою 990 тисяч гривень, більше 1 млн доларів, на банківському рахунку лежать 114 608 гривень.