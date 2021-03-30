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Майже все на дружині: Садовий опублікував декларацію

Новость на русском → Львів, Вівторок 30 березня 2021 11:33
Майже все на дружині: Садовий опублікував декларацію Фото: Андрій Садовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Мер Львова Андрій Садовий опублікував щорічну декларацію. Він за 2020 рік заробив 694 992 гривні.

Відповідна декларація опублікована на сайті Національного агенства з питань запобігання корупції.

У декларації він вказав дружину, п'ятьох синів та тещу. Мер Львова володіє житловим будинком площею 660,04 кв.м. Земельними ділянками площею 702 кв. м., площею 43 та 301 кв. м. володіє його дружина.

У декларації також вказані дві автівки - Merсedes-Benz Viano SDI 2.2 TRE/L 2012 та SKODA KODIAQ 2017. Ними також володіє дружина Катерина Кіт-Садова.

За минулий рік Андрій Садовий заробив 695 тисяч гривень, а його дружина 2 336 804 гривень за місцем роботи.

Катерина Кіт-Садова має в готівці 10 000 доларів, 150 000 гривень. На банківському рахунку в "Укрсиббанк" у неї лежить 1 939 757 гривень.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав щорічну декларацію про доходи. В ній вказані готівку в різних валютах, будинок, земельні ділянки та автомобіль.

Також міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав декларацію за минулий рік.

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