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У Києві повністю відновлено рух транспорту

Новини » Суспільство    14.10.2019 - 20:56
У Києві повністю відновлено рух транспорту
Фото (facebook.com/kyivpatrol/)

Рух усіма вулицями столиці було відновлено о 19:38

Рух вулицями Києва ввечері, 14 жовтня, повністю відновлено. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції столиці.

Повідомляється, що рух усіма вулицями столиці було відновлено о 19:38. В 19:00 заходи до Дня Захисника України закінчилися.

У поліції зазначили, що значних порушень правопорядку під час проведення сьогоднішніх акцій не зафіксовано.

Зараз співробітники патрульної поліції продовжують нести службу в посиленому режимі, для того щоб не допустити провокацій.

Нагадаємо, сьогодні у зв'язку з заходами до Дня захисника України у Києві було перекрито рух транспорту на ділянках від парку Шевченка до вул. Банкова і від парку Шевченка до вулиці Грушевського.

Додамо, в Києві в ніч з 14 на 15 жовтня буде на годину продовжена робота метро. Відзначається, що сьогодні у зв'язку з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між збірними командами України та Португалії (початок гри о 21:45), будуть деякі зміни в роботі столичного метрополітену. Зокрема, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська".

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