На акції націоналістів у Києві почалися сутички під АП

Сьогодні в Києві проходить акція проти Гладковских

Во время акции националистов с требованием арестовать бывшего замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына активисты начались столкновения под Администрацией президента. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места события.

На Банковой выстроились несколько сотен полицейских и бойцов Нацгвардии в полной амуниции.

Националисты попробовали прорвать кордон силовиков. В ход пошли взрывпакеты, дымовые шашки и слезоточивый газ.

На месте присутствует народный депутат Андрей Билецкий.

Напомним, сегодня, 9 марта, около тысячи националистов вышли на Майдан Независимости в Киеве с требование арестовать бывшего первого заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Олега Гладковского и его сына, которых подозревают в махинациях с бюджетными деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.