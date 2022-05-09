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Україна хоче конфіскувати у РФ та її олігархів 500 млрд доларів, - Шмигаль

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Понеділок 09 травня 2022 08:36
Україна хоче конфіскувати у РФ та її олігархів 500 млрд доларів, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна планує конфіскувати близько 500 млрд доларів активів російських олігархів. Міжнародні союзники готові допомогти нашій країні з цим.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Наші партнери готові нам допомогти, щоб ми дійсно мали цей великий ресурс. На сьогодні арештовано близько 300 млрд доларів активів Російської Федерації. Це їхні резерви, це кошти їхньої держави, які арештовані в США, Канаді та в інших країнах. А якщо брати кошти їхніх олігархів, то це в районі 500 млрд доларів. Ми з партнерами хочемо всі ці кошти конфіскувати і отримати на користь України", - заявив Шмигаль.

Канада може стати першою країну, яка запровадила національне законодавство, що передбачає конфіскацію та передачу Україні заморожених активів російських олігархів.

"Зараз ми ведемо про це перемовини с прем'єр-міністром Канади, з міністерством фінансів та урядом", - додав прем’єр.

Як відзначив Шмигаль, США також готові зробити відповідний крок. Конгрес вже оглянув відповідний законопроєкт. Тепер з ним повинен ознайомитись Сенат, після чого його направлять на підпис до голови Штатів Джо Байдена.

"І більшість країн будуть йти теж цим шляхом. Окупант має платити за свою агресію і у майбутньому потенційний агресор має розуміти, що він буде платити тій країні, яка страждає через нього. Це нові правила міжнародної поведінки у цих умовах, які створює Росія як агресор сьогодні на території України", - заявив Шмигаль.

Також прем’єр зауважив, що усі розуміють, що ці заарештовані активи необхідні Україні для відбудови саме сьогодні, а не через роки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Італії в місті Марина-ді-Каррара була заарештована супер'яхта, чия вартість становить близько 700 млн доларів. Судно може бути пов'язане з президентом РФ Володимиром Путіним.

Також на Фіджі була заарештована яхта російського олігарха Сулеймана Керімова вартістю 300 млн доларів.

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