Питання справедливості. У ЄС обговорюють передачу Україні активів РФ, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в ЄС обговорюють можливість передати арештовані активи Росії на відновлення країни. Глава уряду додав, що це питання справедливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Шмигаля.