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Питання справедливості. У ЄС обговорюють передачу Україні активів РФ, - Шмигаль

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Київ, Четвер 05 травня 2022 21:02
Питання справедливості. У ЄС обговорюють передачу Україні активів РФ, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в ЄС обговорюють можливість передати арештовані активи Росії на відновлення країни. Глава уряду додав, що це питання справедливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Шмигаля.

Він підкреслив, що заарештовані активи Россі повинні піти на відновлення зруйнованої війною України. Прем'єр назвав це питанням справедливості.

"Такі слова сьогодні почув від керівників європейських країн на полях Міжнародної конференції донорів. В ЄС активно обговорюють таку можливість, і ми вдячні нашим партнерам за цей крок", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, про можливість передачі Україні заморожених активів Росії сьогодні заявив президент Євроради Шарль Мішель. Він доручив підготувати пропозиції, щоб знайти вирішення цього питання.

Зазначимо, у США вивчають можливість передати Україні кошти від продажу активів російських олігархів.

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