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Активировал россиянам более 1000 Starlink. СБУ задержала агента РФ в Днепре

18:43 25.07.2026 Сб
2 мин
Что известно о действиях злоумышленника?
aimg Эдуард Ткач
Фото: задержанный мужчина (t.me/SBUkr)

Сегодня в субботу, 25 июля, Служба безопасности Украины задержала в Днепре агента России, активировавшего для россиян более 1000 систем Starlink. Мужчине грозит более 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала в Днепре российского агента, который по заказу врага организовал масштабную схему незаконной верификации систем Starlink", - говорится в сообщении.

Согласно расследованию, фигурантом дела оказался уроженец Луганской области, на которого обратили внимание спецслужбы РФ через паблики в Telegram по поиску "легких заработков".

В частности, мужчина согласился за деньги использовать реквизиты, переданные ему куратором из России, и он сначала оформил станцию Starlink на себя.

"Впоследствии агент получил указание привлечь к подпольной верификации спутникового оборудования максимальное количество людей. Для выполнения этой задачи фигурант решил активировать системы Starlink в отделениях почтовых операторов, используя данные подставных лиц", - говорится в публикации.

Правоохранители установили, что организатору преступной схемы удалось верифицировать для россиян более 1000 терминалов спутниковой связи.

В результате Служба безопасности Украины разоблачила агента, задокументировала его преступления и задержала по месту жительства. Во время обысков у мужчины изъяли смартфон, в котором находились доказательства работы на Россию.

Кроме того, правоохранители СБУ заблокировали все станции Starlink, активированные российским агентом.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы", - резюмировали в СБУ.

Starlink у россиян

Напомним, что армия РФ начала использовать "серые" Starlink на фронте с 2023 года. В начале 2026 враг уже начал атаковать Украину дронами, оснащенными этими терминалами.

После этого глава компании Илон Маск совместно с Украиной создали список "белых" Starlink, заблокировав таким образом те, которые у россиян.

К слову, на днях миллиардер Илон Маск рассказал, как россияне смогли получить терминалы. По его словам, Starlink были заказаны через Украину, после чего контрабандой их переправляли на восток страны, где находятся российские войска.

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