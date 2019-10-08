До активної громадської діяльності залучено менше 10% українців

У серпні 2019 року 7,5% громадян України відповіли, що залучені до активної громадської діяльності - фактично стільки ж, як і в 2013 році (8%). Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

dif.org.ua

Як зазначають соціологи, якщо порівняти з 2013 роком, не зросло і членство у громадських організаціях та об’єднаннях: у 2019 році не належали до жодної з організацій, об’єднань чи партій 90% громадян, у 2013 роком - 85,5%.

Волонтерською діяльністю протягом 2019 року займалися 9% громадян - фактично стільки ж, скільки у 2012 році (10%), а це значно менше, ніж торік (18%), і менше, ніж у 2017 році (12%), 2016 році (14%) і 2015 році (13%).

Протягом останнього року 25% громадян надавали якусь благодійну або матеріальну допомогу людям або громадським організаціям - це істотно менше, ніж у 2018 році (38,5%), 2017 (41%), 2016 (42%) та 2015 (47%) роках, і приблизно стільки ж, скільки у 2012 році (29%.

Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року серед 2040 осіб по всій Україні за виключення окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування фінансово підтримане Міжнародним фондом "Відродження".

Нагадаємо, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. За даними КМІС, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

Найбільша кількість людей готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій кампанії (32%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).