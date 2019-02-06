Соціологи заміряли рівень протестних настроїв перед виборами

Фото: акція протесту під Кабміном (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протягом останніх п'яти років частка тих, хто готовий взяти участь в акціях протесту, коливається від 40 до 50%

У грудні 2018 року в акціях соціального протесту готові брати участь 44% дорослих жителів України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Як зазначають соціологи, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

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У той же час, частка тих, хто стверджує, що не готові брати участь у будь-яких акціях масового протесту дорівнювала 53% у 2017 році, у 2018 році - 49%.

www.kiis.com.ua

КМІС провів опитування з 1 по 30 грудня 2018 року серед 2034 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного у листопаді - грудні 2018 року, лише третина (31%) респондентів очікують, що ситуація в Україні у результаті майбутніх виборів президента покращиться.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року 43% українців довіряли даним соціологічних організацій. Баланс довіри і недовіри складає +23%. Востаннє такий низький рівень довіри до соцопитувань спостерігався на початку 2000-х років, після чого знаходився на стабільному рівні.