Соціологи назвали кількість залучених до активної громадської діяльності громадян

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Заході України рівень залученості вдвічі вищий, ніж на Півдні

Кожен десятий українець (9,8%) в грудні 2018 року був залучений до активної громадської діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, цей відсоток протягом 2013-2018 років стабільно становить 8-10%.

Дещо вищий рівень громадянської залученості на Заході (12%), а найнижчий на Півдні (6%).

dif.org.ua

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. За даними КМІС, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

Найбільша кількість людей готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій кампанії (32%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).