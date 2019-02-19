ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Соціологи назвали кількість залучених до активної громадської діяльності громадян

Новини » Суспільство    19.02.2019 - 16:25
Соціологи назвали кількість залучених до активної громадської діяльності громадян
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На Заході України рівень залученості вдвічі вищий, ніж на Півдні

Кожен десятий українець (9,8%) в грудні 2018 року був залучений до активної громадської діяльності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова.

Як зазначають соціологи, цей відсоток протягом 2013-2018 років стабільно становить 8-10%.

Дещо вищий рівень громадянської залученості на Заході (12%), а найнижчий  на Півдні (6%).

Соціологи назвали кількість залучених до активної громадської діяльності громадян

dif.org.ua

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 19 по 25 грудня 2018 року в усіх регіонах України за винятком окупованих Росією територій серед 2017 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, у грудні 2018 року в акціях соціального протесту були готові брати участь 44% дорослих жителів України. За даними КМІС, рівень готовності до участі в акціях соціального протесту спочатку зріс із 43% у грудні 2014 року до 49% у грудні 2016 року, а потім знизився до 40% у грудні 2017 року.

Найбільша кількість людей готові вдатися до таких форм соціального протесту як участь у виборчій кампанії (32%), збір підписів під колективними відозвами (16%), санкціоновані мітинги та демонстрації (11%).

Українці назвали винних у резонансних вбивствах громадських активістів Соціологи виміряли рівень стресу серед українців
Новини України опрособщественностьобщественные организации
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся