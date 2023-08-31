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Активность боев на Таврическом направлении снизилась, оккупанты контратакуют, - ВСУ

Фото: на Таврическом направлении несколько утихли боевые действия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Боевые действия на Таврическом направлении несколько утихли. Однако российские оккупанты пытаются контратаковать, пока их попытки безуспешны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Сейчас несколько снизилась активность боевых действий. Противник пытается контратаковать. Трудно назвать это контрнаступлением, но локальные контратаки он проводит. В районе Вербового, в районе Старомайорского (враг, - ред.) продолжает свои безуспешные усилия в районе Марьинки", - сказал он.

При этом, по словам спикера, ВСУ "успокоили" врага вблизи Авдеевки.

Штупун добавил, что украинские воины имеют небольшие успехи на Мелитопольском направлении, в частности, вблизи Новопрокоповки. Как отметил спикер, на Бердянском направлении ВСУ пока не наступают, но захватчики находятся в активной обороне.

Следует отметить, что Таврическое направление охватывает линию фронта от Запорожской области до Авдеевки (Донецкая область).

Контрнаступление ВСУ

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские военные продолжают наступательные действия по двум направлениям фронта - Мелитопольском и Бахмутском. Защитники обладают локальными успехами и закрепляются на рубежах.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что украинские военные освободили населенный пункт Роботино Запорожской области.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита во Францию рассказал о героическом поступке группы украинских бойцов, способствовавших освобождению Роботино.

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