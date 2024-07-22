За сутки 117 боестолкновений, почти 40 боев произошло на Покровском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки, 21 июля, на линии боевого соприкосновения зафиксировано 117 боев. На Покровском направлении отбито почти 40 наступательных и штурмовых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
За прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений.
"Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад боеприпасов, четыре артиллерийские системы, два средства ПВО, радиолокационную станцию и 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - пишет Генштаб.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении состоялось 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.
На Купянском направлении отражено 11 атак россиян у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.
На Лиманском направлении россияне 11 раз атаковали неподалеку Макеевки, Невского и Тернов.
На Северском направлении отражено девять штурмовых действий вблизи Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении отражено 13 вражеских атак в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, и Андреевки Донецкой области.
На Торецком направлении россияне восемь раз атаковали неподалеку населенных пунктов Северное, Железное и Торецк.
На Покровском направлении отражено 39 атак в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.
На Кураховском направлении россияне семь раз пытались прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковеевка.
На Времовском направлении отбита одна атака. В то же время россияне активно применяли авиацию против населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское. Константиновка, Разлив, Нескучное, Временка.
На Ореховском направлении отбито три атаки вблизи Роботино и Новоданиловки.
На Приднепровском направлении отбито три атаки.
Потери России в войне
За прошедшие сутки было уничтожено еще 1050 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения потери России в живой силе превышают 567 тысяч единиц. Также вчера было уничтожено:
- 18 танков;
- 17 боевых бронированных машин и не только.
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