Активная фаза войны может остановиться уже осенью: в ОП назвали ключевое условие

Какие цели преследует Путин

По словам советника ОП, сейчас российский диктатор Владимир Путин проводит свою летнюю наступательную кампанию, надеясь захватить новые территории. Однако уже сейчас очевидно, что это наступление оказалось провальным.

Михаил Подоляк подчеркнул, что сейчас у Кремля есть две ключевые навязчивые идеи на фронте - захват Купянска и Малой Токмачки.

"Он проводит летнее наступление и считает, что достигнет возможности захватить или Малую Токмачку, или Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть - я говорю именно как модель - остановка активной фазы войны", - отметил Подоляк.

Что предусматривает сценарий остановки войны

Если российское наступление потерпит крах, по теоретическому сценарию Офиса президента, Украину ждет переход к стадии урегулирования.

Он будет включать несколько основных этапов:

прекращение огня - полная остановка ракетно-дронных обстрелов и активных боевых действий на линии фронта;

фиксация позиций - формирование линии разграничения и заморозка конфликта;

контроль - введение мониторинга и привлечение международных посредников.

Подоляк добавил, что такое развитие событий позволит Украине отменить действие военного положения и начать подготовку к проведению выборов.