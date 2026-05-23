Активная фаза войны может остановиться уже осенью: в ОП назвали ключевое условие

Активная фаза войны в Украине может завершиться уже этой осенью, если летнее наступление российской армии полностью провалится. При таком сценарии возможна заморозка боевых действий и отмена военного положения.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.
По словам советника ОП, сейчас российский диктатор Владимир Путин проводит свою летнюю наступательную кампанию, надеясь захватить новые территории. Однако уже сейчас очевидно, что это наступление оказалось провальным.
Михаил Подоляк подчеркнул, что сейчас у Кремля есть две ключевые навязчивые идеи на фронте - захват Купянска и Малой Токмачки.
"Он проводит летнее наступление и считает, что достигнет возможности захватить или Малую Токмачку, или Купянск. У него же две навязчивые идеи. И соответственно, если это провалится, то осенью может быть - я говорю именно как модель - остановка активной фазы войны", - отметил Подоляк.
Если российское наступление потерпит крах, по теоретическому сценарию Офиса президента, Украину ждет переход к стадии урегулирования.
Он будет включать несколько основных этапов:
Подоляк добавил, что такое развитие событий позволит Украине отменить действие военного положения и начать подготовку к проведению выборов.
Напомним, в последнее время Россия существенно активизировала попытки ракетного запугивания. В частности, российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к ядерной риторике и заявил об усилении стратегических сил РФ, отдельно упомянув об использовании баллистических ракет "Орешник".
Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по данным американских и европейских партнеров, Россия действительно готовится атаковать Украину "Орешником", и сейчас Киев детально проверяет эту информацию.
Из-за высокого риска обстрелов Посольство США в Киеве официально предупредило об угрозе масштабной атаки в течение ближайших 24 часов и призвало своих граждан быть готовыми немедленно спуститься в укрытие в случае объявления воздушной тревоги.