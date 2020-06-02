Активісти просять Зеленського допомогти в розслідуванні корупції Павелка

Активісти "Ініціативи майбутнього" просять уряд і парламент довести до кінця розслідування футбольної корупції. Зокрема, вони закликають притягнути до відповідальності президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Про це йдеться у зверненні голови "Ініціативи майбутнього" Олександра Воробея до президента Володимира Зеленського, прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, спікера Верховної ради Дмитра Разумкова і всіх народних депутатів, копія якого є в розпорядженні "Гордона".

"Влада має сприяти розслідуванню корупції президента Української асоціації футболу Андрія Павелка - щоб притягнути його до відповідальності за розкрадання державного бюджету та інші масштабні фінансові махінації.

Ми звернулися по допомогу в доведенні до переможного кінця розслідування футбольної корупції до тих, кому народ України надав безпрецедентні можливості. До тих, хто повинен, а отже, може", - йдеться у зверненні.

За словами Воробея, насамперед йдеться про:

брехливі" декларації, якими Павелко "як народний депутат прикривав своє розкішне життя, в основі якого лежать украдені в держави гроші";

конфлікт інтересів - "коли Павелко одночасно діяв як голова комітету Верховної Ради з питань бюджету і президент УАФ";

футбольні майданчики, які можна було побудувати завдяки наданим ФІФА та УЄФА грошам, "однак які коштували державному та місцевим бюджетам України 1,5 млн грн за штуку, унаслідок чого Павелко зі спільниками поклали собі в кишеню сотні мільйонів";

чималі суми, які осіли на рахунках фірм-прокладок під приводом закупівель таких "життєво необхідних для футболу" продуктів і товарів, як елітний чай і кава, морепродукти, лампочки тощо - "причому все це так і залишилося купленим лише на папері й не доправленим в Україну, а це не говорить - кричить про масштабну корупційну схему";

аферу із "заводом" із виробництва штучного покриву, "чиє уявне "будівництво", а потім зовсім реальна втеча з-під Києва в Краматорськ стали прикриттям грабунку українців";

десятки мільйонів євро від ФІФА та УЄФА, які "безслідно розчинилися в бездонних кишенях керівництва УАФ та їхніх спільників".

"Павелко і його банда зіштовхують український футбол у прірву, спалюючи міжнародну репутацію України. Його вже вигнали з дисциплінарного комітету ФІФА, а сам він став об'єктом викривальних статей таких світових гігантів журналістики, як Washington Post, Daily Mail, Associated Press, а крім того - розслідувань в ряді країн і організацій", - зазначає Воробей.

Він вважає, що однопартійці Павелко, влаштували істерику у відповідь на розслідування його корупції парламентської тимчасової слідчої комісії.

"Схоже, комісія підібралася до Павелка досить близько. Але до притягнення винних у масштабних розкраданнях до відповідальності ще багато спільної роботи. Тому ми просимо владу не уподібнюватися своїм попередникам, а максимально широко сприяти розслідуванню цинічних корупційних схем, збудованих Павелком", - резюмував Воробей.

Нагадаємо, журналісти програми "Схеми" в жовтні 2018 року повідомили, що глава ФФУ Андрій Павелко пов'язаний з офшорною компанією S.D.T FZE, зареєстрованої в ОАЕ, через яку з бюджету ФФУ вивели понад $1 млн. Зазначалося, що через цей офшор "ФФУ Продакшн" закупила обладнання з виробництва покриття для футбольних полів на загальну суму близько $6 млн.

За даними "Схем", принаймні частина контрактів була закладена переплата у 20%, з-за чого на рахунках офшору "осіло" понад $1 млн.

У листопаді 2019 року в Офісі генпрокурора повідомляли, що правоохоронці розслідують п'ять кримінальних проваджень, у яких фігурує керівництво УАФ (ФФУ), в тому числі й Павелко.

Слідством були встановлені декілька випадків конфлікту інтересів, коли Павелко у 2017-2018 роках лобіював виділення 640 млн гривень на ці цілі, будучи главою бюджетного комітету Ради.

Водночас, адвокат Павелко Володимир Тимошенко стверджував, що кримінальних проваджень, у яких його підзахисний фігурував би як підозрюваний, немає.

Раніше керівник САП Назар Холодницький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що строки розслідування справи за штучним футбольним полям продовжили до серпня 2021. У цій справі фігурує голова Української асоціації футболу Андрій Павелко.