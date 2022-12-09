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В ЕС рассказали, каким образом собираются конфисковать активы российских олигархов

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Брюссель, Пятница 09 декабря 2022 11:33
В ЕС рассказали, каким образом собираются конфисковать активы российских олигархов Фото: в ЕС намерены конфисковать российские активы по обвинениях в обходе санкций (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Министрыстран Евросоюза сегодня обсудят санкции против РФ, а также способы конфискации замороженных активов российских олигархов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса.

Он отметил, что сегодня, 9 декабря, пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров внутренних дел. Главной темой станет Украина, а также конфискация российских активов.

По словам еврокомиссара, ЕС планирует конфисковать активы российских олигархов на базе обвинений в обходе санкций.

"Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний", - сказал Рейндерс.

Также комиссар добавил, что министры обсудят способы привлечения к ответственности россиян, ответственных за военные преступления в Украине.

Напомним, Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России.

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Евросоюз Конфискация имущества Российская Федерация
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