В ЕС рассказали, каким образом собираются конфисковать активы российских олигархов
Министрыстран Евросоюза сегодня обсудят санкции против РФ, а также способы конфискации замороженных активов российских олигархов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса.
Он отметил, что сегодня, 9 декабря, пройдет заседание Совета ЕС на уровне министров внутренних дел. Главной темой станет Украина, а также конфискация российских активов.
По словам еврокомиссара, ЕС планирует конфисковать активы российских олигархов на базе обвинений в обходе санкций.
"Я представлю министрам информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний", - сказал Рейндерс.
Также комиссар добавил, что министры обсудят способы привлечения к ответственности россиян, ответственных за военные преступления в Украине.
Напомним, Еврокомиссия может в ближайшие дни выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции в отношении России.
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