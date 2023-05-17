Компании, квартиры и авто: все активы коллаборанта Сальдо перешли государству

Апелляционная палата ВАКС удовлетворила жалобу Министерства юстиции по херсонскому коллаборанту Владимиру Сальдо. Все его активы перешли в собственность государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Апелляционной палаты ВАКС.

Коллегия судей в среду, 17 мая, оставила без удовлетворения апелляционные жалобы третьих лиц, но удовлетворила апелляцию Минюста. ВАКС постановил взыскать 55,56% и 40% статусных капиталов двух частных предприятий, записанных на дочь коллаборанта. Речь идет о сети СТО "Бебко-Авто" и компании по организации отдыха "Конко".

Также в доход государства перешли 3 земельных участка и дом в Херсоне, апартаменты и два паркоместа в Ялте, 3 квартиры в Ореанде, Одессе и Херсоне, автомобиль Volvo XC90 2020 года и другое имущество.

Высший антикоррупционный суд постановил конфисковать доли в двух компаниях, записанных на его бывшую супругу Сальдо - ЧАО "Каштан" (99,86%) и ЧАО "Дельта Сервис" (30%).

Напомним, ранее ВАКС конфисковал имущество херсонского коллаборанта Владимира Сальдо.

Как сообщалось, Минюст подал заявление в ВАКС о передаче в собственность государства всех активов гауляйтера Сальдо.

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