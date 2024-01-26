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Активы на 3,9 млн. Начальника управления полиции Киева ждет служебное расследование

Фото: начальник управления борьбы с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве Александр Дыбов (кадр видео)
Автор: Мария Кучерявец, Юлия Акимова

В столичном главке полиции назначат служебное расследование в отношении начальника управления по борьбе с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве. Перед этим НАПК нашло у него необоснованных активов почти на 3,9 млн грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

По данным источников РБК-Украина, речь идет об Александре Дыбове.

"По поводу информации, обнародованной НАПК относительно начальника управления борьбы с наркопреступностью Главного управления полиции в г. Киеве - работник предоставил все необходимые пояснения к НАПК", - сообщили изданию.

Кроме того, для проверки сведений в главке полиции столицы будет назначено служебное расследование. А соответствующие компетентные службы представят по указанному поводу свою правовую оценку, добавили в Нацполиции.

Предыстория

Напомним, накануне Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) провело мониторинг образа жизни начальника управления по борьбе с наркопреступностью ГУ Нацполиции в Киеве. Во время чего у чиновника выявили признаки приобретения необоснованных активов почти на 3,9 млн грн. Как рассказали РБК-Украина источники в правоохранительных органах, речь идет об Александре Дыбове.

По данным НАПК, в 2022 году его жена получила право на пользование автомобилем стоимостью 697 тысяч, а затем продала его свекрови. В следующем году женщина выкупила земельный участок площадью 0,12 га, который оценивается более чем в 3 млн гривен.

Кроме того, в 2018 году мать чиновника купила две квартиры в Киеве, хотя там не проживает.

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