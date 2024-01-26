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Активи на 3,9 млн. Начальника управління поліції Києва чекає службове розслідування

Фото: начальник управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві Олександр Дибов (кадр відео)
Автор: Марія Кучерявець, Юлія Акимова

У столичному главку поліції призначать службове розслідування щодо начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві. Перед цим НАЗК знайшло у нього необґрунтованих активів на майже 3,9 млн грн.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі Національної поліції.

За даними джерел РБК-Україна, йдеться про Олександра Дибова.

"З приводу інформації, оприлюдненої НАЗК щодо у начальника управління боротьби з наркозлочинністю Головного управління поліції у м. Києві - працівник надав всі необхідні пояснення до НАЗК", - повідомили виданню.

Окрім того, для перевірки цих відомостей у главку поліції столиці буде призначене службове розслідування. А відповідні компетентні служби нададуть з вказаного приводу свою правову оцінку, додали в Нацполіції.

Передісторія

Нагадаємо, напередодні Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело моніторинг способу життя начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУ Нацполіції у Києві. Під час чого у посадовця виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на майже 3,9 млн грн. Як розповіли РБК-Україна джерела у правоохоронних органах, йдеться про Олександра Дибова.

За даними НАЗК, в 2022 році його дружина отримала право на користування автомобілем вартістю 697 тисяч, а потім продала його свекрусі. Наступного року жінка викупила земельну ділянку площею 0,12 га, яка оцінюється у понад 3 млн гривень. 

Крім того, в 2018 році мати посадовця купила дві квартири у Києві, хоча там не проживає. 

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