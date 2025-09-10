"Акт войны": в США отреагировали на проникновение российских БпЛА в Польшу

Ранее РБК-Украина писало о том, что в ночь на среду, 10 сентября, российские "Шахеды" пересекли границу Украины и оказались в воздушном пространстве Польши.

Из-за этого Польша подняла в воздух истребители F-16 и SAAB 340 (самолет ДРЛО).

Кроме того, в ночь на 10 сентября в Польше закрыли воздушное пространство над аэропортом "Люблин". Это произошло из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".