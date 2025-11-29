Airbus отзывает тысячи A320, это затронет половину мирового парка самолетов, - Reuters

Европейская корпорация Airbus объявила о решении отозвать около шести тысяч самолетов семейства A320 из-за выявленных проблем в системе управления полетом ELAC. Их планируют ремонтировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.
По данным Reuters, ремонт самолетов включает возврат к предыдущей версии программного обеспечения. Процедура занимает около двух часов, однако для отдельных самолетов потребуется дополнительная замена оборудования, из-за чего они будут оставаться на земле дольше.
В сообщении отмечается: "Из-за отзыва уже пострадали авиакомпании США, Европы, Южной Америки и Индии. Например, Avianca сообщила, что более 70% ее флота будет временно выведено, что составляет 5% ежедневного объема перевозок".
Объявление последовало после происшествия 30 октября на рейсе JetBlue из Канкуна в Ньюарк. Во время полета произошло резкое снижение высоты, в результате чего несколько пассажиров получили травмы.
Экипаж выполнил аварийную посадку в Тампе. Airbus сообщила, что "недавний инцидент с самолетом семейства A320 показал, что солнечные вспышки могут повредить данные, критически важные для работы органов управления полетом".
В сообщении Airbus указано, что неисправность связана с системой ELAC, обеспечивающей передачу команд от штурвала к рулевым поверхностям самолета. Нарушение работы этого узла может влиять на безопасность и устойчивость полета, что и стало причиной масштабного решения об отзыве.
Напоминаем, что российские войска пытаются адаптировать под свои нужды тактику украинских Сил обороны, испытывая управляемые модификации дронов типа "Шахед" и другие модели, которые операторы направляют для охоты на украинские самолеты и вертолеты. По данным заместителя министра обороны Украины по инновациям Юрия Мироненко, оккупанты проверяют различные варианты управляемых беспилотников, стремясь расширить их возможности в воздушном противостоянии.
Отметим, что во время украинских сил по территории Таганрога 25 ноября поражения, нанесенные по авиазаводу "ТАНТК им. Бериева", привели к уничтожению не только опытного самолета А-60, но и воздушной лаборатории А-100ЛЛ, которая использовалась Россией для отработки систем дальнего радиолокационного обнаружения.