Airbus отзывает тысячи A320, это затронет половину мирового парка самолетов, - Reuters

По данным Reuters, ремонт самолетов включает возврат к предыдущей версии программного обеспечения. Процедура занимает около двух часов, однако для отдельных самолетов потребуется дополнительная замена оборудования, из-за чего они будут оставаться на земле дольше.

В сообщении отмечается: "Из-за отзыва уже пострадали авиакомпании США, Европы, Южной Америки и Индии. Например, Avianca сообщила, что более 70% ее флота будет временно выведено, что составляет 5% ежедневного объема перевозок".

Объявление последовало после происшествия 30 октября на рейсе JetBlue из Канкуна в Ньюарк. Во время полета произошло резкое снижение высоты, в результате чего несколько пассажиров получили травмы.

Экипаж выполнил аварийную посадку в Тампе. Airbus сообщила, что "недавний инцидент с самолетом семейства A320 показал, что солнечные вспышки могут повредить данные, критически важные для работы органов управления полетом".

В сообщении Airbus указано, что неисправность связана с системой ELAC, обеспечивающей передачу команд от штурвала к рулевым поверхностям самолета. Нарушение работы этого узла может влиять на безопасность и устойчивость полета, что и стало причиной масштабного решения об отзыве.