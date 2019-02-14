Airbus припиняє виробництво пасажирського літака A380

Фото: літак A380 (airbus.com)

Останні A380 будуть передані замовнику в 2021 році

Європейський авіаконцерн Airbus повідомив про припинення постачань і виробництва найбільшого пасажирського літака A380 через скорочення замовлень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Еuronews.

Авіакомпанія Emirates є найбільшим замовником A380. Авіакомпанія вирішила скоротити своє замовлення зі 160 до 123 літаків. У найближчі два роки Airbus випустить і передасть авіакомпанії з ОАЕ останні 14 літаків. В останні кілька років Airbus майже не отримав нових замовлень на A380, в результаті чого компанії довелося скоротити їх виробництво з 30 до шести одиниць в рік.

Нагадаємо, 31 січня в компанії Airbus (AIR.PA) заявили, що виявили кібератаку на свої інформаційні системи. Аерокосмічна група заявила, що цей інцидент розслідується і що були прийняті заходи для посилення безпеки.

РБК-Україна писало, що 20 грудня франко-німецька компанія Airbus Helicopters відправила перші вертольоти в Україну за раніше укладеним контрактом.

У травні Кабінет міністрів підписав з Францією угоду про закупівлю 55 вертольотів Airbus Helicopters. Тоді Аваков зазначив, що в кінці 2018 року Україна отримає чотири вертольоти. Загальна вартість угоди становить 551 мільйон євро.