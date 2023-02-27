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Из-за угрозы безопасности. Wizz Air прекращает полеты в Молдову

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Понедельник 27 февраля 2023 19:18
Из-за угрозы безопасности. Wizz Air прекращает полеты в Молдову Фото: Wizz Air прекращает полеты в Молдову (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Один из крупнейших лоукостеров Wizz Air принял решение приостановить все свои рейсы в столицу Молдовы Кишинев и обратно с 14 марта в связи с угрозой безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Insider.

"Wizz Air внимательно следит за ситуацией с безопасностью в Молдове и постоянно находится в контакте с различными местными и международными властями и агентствами, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности и надежность операций", - говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air.

"В результате последних событий в Молдове и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев с 14 марта", - говорится в заявлении компании.

В то же время Wizz Air увеличит количество рейсов из румынского города Ясс, который является ближайшим к Кишиневу аэропортом, где работает компания.

Компания заявляет, что будет продолжать постоянно оценивать ситуацию, чтобы возобновить работу и снова открыть базу, как только это можно будет сделать безопасно.

Напомним, ранее украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Майя Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.

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