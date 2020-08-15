Air Astana відновлює рейси до Києва: названа дата

Казахстанська авіакомпанія Air Astana відновить польоти в Україну з 19 серпня. Ця авіакомпанія має намір літати на лінії Алмати-Київ три рази в тиждень - по середах, суботах і неділях на літаках Airbus A320.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Зазначимо, це вже третя спроба Air Astana відновити рейси в Україну, бо через посилення карантину в Казахстані відновлення польотів відкладали.

Станом на зараз, Казахстан вимагає від тих, хто в'їжджають з України, пред'явити діючу довідку про проходження ПЛР-тесту на коронавірус, яка підтверджує, що пасажир не хворий.

Нагадаємо, Казахстан з 17 серпня відновлює авіасполучення з Україною та ще кількома країнами, польоти будуть відновлюватися з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

Зазначимо, ще один лоукостер може запустити польоти в Україну; зокрема, easyJet отримав ліцензію на польоти з Італії.

Зазначимо, на сьогодні для громадян України відкриті кордони більше 40 країн світу.