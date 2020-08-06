ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Українцям відкриті кордони 38 країн

Київ, Четвер 06 серпня 2020 11:08
Українцям відкриті кордони 38 країн
Фото: аеропорт (pixabay)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

За останній тиждень змін не відбулося

Українців можуть пустити до 38 країн. За останній тиждень змін не відбулося.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

Раніше були відкриті 39 країн, але Сейшельські острови закрили кордони для українських туристів через епідеміологічну ситуацію в країні.

Найбільш популярними серед українців є Угорщина, Туреччина, Росія, Польща, Німеччина, Румунія, Хорватія.

Зазначимо, в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому Польща опинилась в червоній зоні.

Раніше Європейський Союз оновив список країн, громадяни яких зможуть вільно потрапити на територію блоку, України в цьому списку досі немає.

В'їзд на територію України для іноземців на час карантину дозволено лише за наявності поліса страхування. Також іноземцям з країн "червоної" зони необхідно буде пройти самоізоляцію через додаток "Дій вдома".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України кордонстраны
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся