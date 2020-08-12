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Казахстан відновлює авіасполучення з Україною

Астана, Середа 12 серпня 2020 16:44
Казахстан відновлює авіасполучення з Україною
Фото: Казахстан і Україна відновлюють авіарейси (pixabay)
Автор: РБК-Україна

Авіасполучення між країнами буде відновлено з 17 серпня

Казахстан з 17 серпня відновлює авіасполучення з Україною та ще кількома країнами. Польоти будуть відновлюватися з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог.

Про це повідомили в Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану, передає inform.kz

Повідомляється, що з 17 серпня 2020 року Казахстан поетапно буде відновлювати міжнародні польоти в Україну, Об'єднані Арабські Емірати, Білорусь, Німеччину, Нідерланди, Єгипет і Російську Федерацію

Також повідомляється, що з авіаційною владою вищевказаних країн опрацьовані питання регулярних пасажирських рейсів.

"Так, зазначені країни підтримують відновлення польотів з Казахстаном з дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог (термометрія, соціальне дистанціювання, масковий режим, ПЛР-тестування)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ще один лоукостер може запустити польоти в Україну; зокрема, easyJet отримав ліцензію на польоти з Італії.

Зазначимо, на сьогодні для громадян України відкриті кордони 38 країн світу.

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