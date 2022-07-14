ru ua
Чт, 14 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ахметов вийшов з-під дії закону про олігархів, - Малюська

Новость на русском →
Четвер 14 липня 2022 15:52
Ахметов вийшов з-під дії закону про олігархів, - Малюська Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов більше не підпадає під критерії "олігарха" після складання його бізнес-партнером Вадимом Новинським депутатського мандата і виходу SCM з медійного бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра юстиції Дениса Малюську в ефірі онлайн-дискусії "ОПОРА.Live".

"Новинський це був прямий зв'язок для того, щоб визнати олігархом Ахметова. Тому що вони партнери по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. І тому тут, у разі продовження статусу Новинського як народного депутата, спрацьовувала б ознака участі в політичному житті, яка додавала б і автоматично перетворювала Ахметова на олігарха. Тому в такому випадку відмова від мандата, чи був це метою або не був метою - не знаю, судити не буду, але прибрав прямий зв'язок пана Ахметова з парламентом і прибрав найочевиднішу ознаку участі в політичному житті для пана Ахметова", - повідомив міністр юстиції.

Також після рішення SCM вийти з медійного бізнесу, Ахметов більше не підпадає під критерій закону про олігархів в частині володіння ЗМІ.

За словами Малюськи, таким чином Рінат Ахметов здійснив вихід відразу з - під двох критеріїв потрапляння до переліку олігархів - з приводу участі в політичному житті країни через втрату мандата його бізнес-партнером Вадимом Новинським, а також з приводу впливу на медіасферу через відмову від ліцензій на телерадіотрансляції "Медіа групи Україна".

"Він (Рінат Ахметов, - ред.) ніколи не хотів потрапити в список олігархів, був рішуче налаштований. Остання його заява - це якраз ознака того, що своєї думки він не змінив, і він вважає цей Закон небезпечним і не хотів би туди потрапляти", - підсумував Малюська.

Нагадаємо, наприкінці червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення про реєстр олігархів.

Напередодні стало відомо, що найбагатша людина України Рінат Ахметов через закон про олігархів йде з МедіаБізнесу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Денис Малюська
NEWS
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
Військовий облік для жінок в Україні: у Генштабі зробили важливу заяву
DAILY
Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Яка зброя потрібна Україні, щоби переломити хід війни і перемогти РФ