Ахметов повернеться в Україну 23 лютого

Про це повідомила його прес-секретар Ганна Терехова в Facebook .

"Рінат Ахметов планує прилетіти до Києва завтра, 23 лютого", - написала вона.

Нагадаємо, 18 лютого стало відомо, що Ахметов полетів до Женеви. Терехова повідомляла, що у нього там заплановано ряд зустрічей.

"Але при перших ознаках реальної загрози він відразу ж повернеться в Україну, щоб бути тут разом з Україною і українцями", - заявляла вона.

