Ахметов вернется в Украину 23 февраля

Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова в Facebook .

"Ринат Ахметов планирует прилететь в Киев завтра, 23 февраля", - написала она.

Напомним, 18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Терехова сообщала, что у него там запланирован ряд встреч.

"Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", - заявляла она.

