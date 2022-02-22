Ахметов вернется в Украину 23 февраля
Фото: Ринат Ахметов (пресс-служба)
Бизнесмен Ринат Ахметов планирует прибыть в Украину 23 февраля.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Анна Терехова в Facebook.
"Ринат Ахметов планирует прилететь в Киев завтра, 23 февраля", - написала она.
Напомним, 18 февраля стало известно, что Ахметов улетел в Женеву. Терехова сообщала, что у него там запланирован ряд встреч.
"Но при первых признаках реальной угрозы он сразу же вернется в Украину, чтобы быть здесь вместе с Украиной и украинцами", - заявляла она.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Ринат Ахметов инициирует досрочную выплату предприятиями SCM в государственный бюджет 1 млрд гривен налогов.