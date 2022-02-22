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Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд гривень податків

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 19:42
Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM 1 млрд гривень податків Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов ініціює дострокову виплату підприємствами SCM до державного бюджету 1 млрд гривень податків.

Про це йдеться в заяві бізнесмена, оприлюдненій "Інтерфакс-Україна".

"Зараз Україні як ніколи необхідна стабільність державних фінансів. Бізнес повинен допомогти державі в цьому. Бізнес СКМ сплатить податки наперед - на суму 1 млрд гривень", - йдеться в заяві бізнесмена.

Рінат Ахметов підкреслив, що загроза вторгнення вимагає максимального єднання.

"Це стосується і влади, і бізнесу, і всіх без винятку громадян України. Єдність зараз - питання виживання країни", - йдеться в заяві.

"Я переконаний, допомогу людям бізнес повинен розділити з державою. Я вже дав розпорядження моєму благодійному фонду. У разі появи необхідності вони будуть допомагати з евакуацією, медикаментами, всім, чим буде потрібно. Ми зробимо все, щоб не допустити гуманітарної катастрофи. Куди саме вони будуть направлені, вирішить мій Благодійний фонд спільно з бізнесами, місцевою та центральною владою", - додав Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 16 лютого під час візиту до Маріуполя бізнесмен Рінат Ахметов анонсував інвестиції в будівництво нового металургійного виробництва в регіоні в обсязі понад 1 млрд доларів.

Також у Маріуполі Ахметов заявив, що Донбас може бути щасливий тільки в єдиній Україні.

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Рінат Ахметов Систем кэпитал менеджмент (СКМ)
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