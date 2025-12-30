Ахметов стал лидером рейтинга доверия среди украинских бизнесменов: данные опроса

Согласно исследованию Ахметову полностью или скорее доверяют около 30% респондентов, что обеспечивает ему существенный отрыв от других участников рейтинга.

Второе место занял Виктор Пинчук с показателем доверия в 14,5%. Третью позицию занял соучредитель monobank Олег Гороховский (12%). В пятерку также вошли Александр Герега (9,5%) и Геннадий Буткевич (9%).

Опрос проводился 12-18 декабря 2025 года.

Выборка была приближена к репрезентативной на общенациональном уровне по возрасту (от 18 лет), полу, типу поселения (город/село) и региональному разделению.

Исследование не проводилось в АР Крым, на территории Луганской области, а также на временно оккупированных территориях и в районах активных боевых действий (значительная часть Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей).

В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования - личное интервью (face to face) с использованием планшетов (CAPI). Статистическая погрешность выборки составляет ±2,6%, средняя продолжительность одного интервью - 17 минут.

Опрос проведен в рамках общенационального исследования "Барометр. Общая ситуация в Украине".